OBIETTIVI, Raiola alla Continassa: fari puntati su Kean

Giornata calda in casa Juventus: secondo quanto riportato da TMW, concluso l'incontro con Jorge Mendes alla Continassa è arrivato Mino Raiola. Fari puntati soprattutto su Moise Kean, che in caso di ritorno in bianconero potrebbe essere inserito in lista Champions come calciatore cresciuto nel vivaio della Juve: l'Everton ha già aperto, nell'ambito dei sondaggi dell'Inter di qualche settimana fa, alla cessione in prestito del giovane italiano, obiettivo di mercato - ricordiamo - anche della Fiorentina.