OBIETTIVI, Per Thorstvedt chiede info anche il Cagliari

Si scalda il mercato per Kristian Thorstvedt, centrocampista del Sassuolo e pezzo pregiato della rosa neroverde. Il norvegese negli scorsi giorni è stato sondato con forza dal Bologna, mentre oggi il Cagliari ha chiesto informazioni su di lui, intenzionato a regalare un rinforzo di spessore per il centrocampo a Davide Nicola. Secondo quanto riporta TMW, i sardi hanno la possibilità di tentare Carnevali con un paio di contropartite tecniche molto gradite a Fabio Grosso: in primis il centravanti Gianluca Lapadula, obiettivo importante per l'attacco degli emiliani, ma anche il centrocampista Antoine Makoumbou: entrambi sono entrati da qualche giorno nella lista della spesa del ds Palmieri.