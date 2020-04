OBIETTIVI, Lo Zenit piomba su Rugani: contatti avviati

Lo Zenit San Pietroburgo sta già lavorando alla prossima stagione, anche grazie al lavoro del suo direttore sportivo Javier Ribalta. L'ex Juventus potrebbe portare in Russia proprio un bianconero, cioè Daniele Rugani, difensore centrale che ha gli spazi decisamente ridotti dopo l'arrivo di De Ligt e la crescita esponenziale di Demiral. Il turco è dichiarato incedibile e non ha prezzo, così è l'ex Empoli che potrebbe, nella batteria, essere sacrificato. I contatti sono già ben avviati fra il procuratore e la dirigenza russa. La trattativa è intavolata per un triennale da 2,5 milioni di euro a stagione, più molti bonus da mettere sul piatto. Da valutare la quadratura con i bianconeri che, però, sono disposti a cedere Rugani, considerando che l'ammortamento del suo cartellino porta al valore di bilancio a pressoché zero. Una plusvalenza secca che andrebbe a impattare positivamente sul bilancio.