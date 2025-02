Nuova avventura per Cristiano Piccini: l'ex viola ha firmato con l’Yverdon Sport

Cristiano Piccini sbarca ufficialmente in Svizzera. Il terzino classe '92 - cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, con cui ha debuttato in prima squadra - è un nuovo giocatore dell’Yverdon Sport, squadra con cui ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025. Il 32enne ha deciso di provare una nuova esperienza all’estero dopo quelle in Spagna, con Real Betis e Valencia, in Portogallo con lo Sporting CP, in Serbia con la Stella Rossa, in Germania col Magdeburgo e in Messico con il San Luis.