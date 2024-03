NUMERI, Torino e Viola agli antipodi per rigori e non solo

Numeri di Torino-Fiorentina a cura di Footstats. Il Torino è molto legato al fattore campo. In casa la formazione granata ha raccolto 23 dei 36 punti che ha attualmente in classifica: in pratica i due-terzi dei punti fatti, sono stati ottenuti nel capoluogo piemontese (due sole sconfitte in 13 partite e 6 vittorie). Sette punti nelle ultime tre gare: dopo aver sofferto molto in questo 2024, forse la Fiorentina ha trovato una via per riportare la stagione sui giusti binari. Bella l'ultima vittoria contro la Lazio.

Il Torino in casa propria si è imposto in ben 40 occasioni contro la Fiorentina, lasciando agli ospiti solamente 13 affermazioni. Una vittoria quella viola che manca da qualche stagione. Esattamente non si verifica dal 18 marzo 2018. Quel successo è arrivato con un rigore a tempo scaduto realizzato da Thereau. Pochi giorni prima era scomparso l'ex capitano gigliato, Davide Astori, e così quel successo ebbe un significato molto particolare.

Con il gol segnato da Kayode contro la Lazio, la Fiorentina è diventata la squadra di A ad aver mandato in rete il maggior numero di giocatori diversi, 16, e precede l'Atalanta che è a 15. Ma qual è la squadra che invece ha il minor numero di marcatori? Eh sì, proprio il Torino, in questo senso si affrontano le due formazioni che sono agli antipodi. Torino e Salernitana sono le compagini del massimo campionato che hanno calciato meno rigori: solo uno a testa. Sempre a proposito di penalty, la Fiorentina è quella che ne ha falliti di più: in Serie A tre su sei, mentre diventano quattro su sette se sommiamo anche quello calciato da Ikone in semifinale di Supercoppa Italiana.

TUTTI I PRECEDENTI A TORINO (SERIE A E SERIE B)

75 incontri disputati

40 vittorie Torino

22 pareggi

13 vittorie Fiorentina

126 gol fatti Torino

78 gol fatti Fiorentina

LA PRIMA SFIDA A TORINO

1931/1932 Serie A Torino vs Fiorentina 1-0, 23° giornata

L'ULTIMA SFIDA A TORINO

2022/2023 Serie A Torino vs Fiorentina 1-1, 36° giornata