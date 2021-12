NIGERIA, Osimhen e Aina convocati: out con i viola

La Nigeria ha diramato la lista dei convocati per la Coppa d'Africa che si terrà in Camerun dal prossimo 9 gennaio fino al 6 febbraio. Faranno parte della spedizione delle Super Eagles anche Victor Osimhen e Ola Aina, rispettivamente attaccante del Napoli ed esterno del Torino, che salteranno gli impegni contro la Fiorentina in programma per i granata il 9 gennaio e per gli azzurri il 12 dello stesso mese.