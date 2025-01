NDOUR, In campo pochi minuti in EL con il Besiktas

© foto di pietro.lazzerini

Come scritto nel corso del pomeriggio (QUI la news completa), la Fiorentina è in forte pressing sul PSG per arrivare al centrocampista Cher Ndour. Il mediano classe 2004 è di proprietà dei parigini ma in questa stagione sta giocando in prestito al Besiktas in Turchia. Con la formazione di Istanbul Ndour è sceso in campo anche questo pochi minuti fa nella vittoria nell'anticipo di Europa League contro l'Athletic Bilbao. Il centrocampista italiano è entrato al minuto 87, sul risultato di 3-1, al posto di Rafa Silva per disputare i minuti finali del match.