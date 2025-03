Ndour con l'Italia Under 21. Il CT Nunziata: "Nel girone temiamo la Spagna"

vedi letture

Carmine Nunziata, commissario tecnico dell'Italia Under 21 ha parlato oggi a Mestre, in provincia di Venezia, nella Biblioteca VEZ, parlando della sua squadra che sarà impegnata venerdì proprio a Venezia contro i Paesi Bassi e lunedì a Cittadella contro la Danimarca, in una spedizione di cui fa parte anche il giocatore della Fiorentina Cher Ndour. Nunziata ha detto: "Normale che nel girone - le parole riportate da TMW - quella che si teme di più è la Spagna, ma all'Europeo te la devi giocare con tutti. Ci sono 3 partite in 6 giorni e conta la condizione con la quale arriveremo in quel periodo".

I convocati di Nunziata

Portieri: Sebastiano Desplanches (Palermo), Jacopo Sassi (Crotone), Gioele Zacchi (Latina);

Difensori: Samuele Angori (Pisa), Nicolò Bertola (Spezia), Diego Coppola (Verona), Daniele Ghilardi (Verona), Marco Palestra (Atalanta), Lorenzo Pirola (Olympiacos), Riccardo Turicchia (Juventus), Mattia Zanotti (Lugano);

Centrocampisti: Tommaso Baldanzi (Roma), Alessandro Bianco (Monza), Issa Doumbia (Venezia), Giovanni Fabbian (Bologna), Fabio Miretti (Genoa), Cher Ndour (Fiorentina), Simone Pafundi (Udinese), Niccolò Pisilli (Roma), Matteo Prati (Cagliari), Christian Volpato (Sassuolo);

Attaccanti: Giuseppe Ambrosino (Frosinone), Sebastiano Esposito (Empoli), Wilfried Gnonto (Leeds), Luca Koleosho (Burnley)