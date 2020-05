NARDELLA, Sarei pronto a ristrutturare Franchi se...

"Se il Governo facesse una norma per nominare, come chiede Anci, i sindaci commissari per le grandi opere pubbliche io sono pronto a prendermi questa responsabilità, sia per la ristrutturazione dello stadio 'Franchi' sia per opere importanti pubbliche aeroporto di Peretola o anche per la tramvia". Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella, ai microfoni di 'Rtv38'. "Bisogna fare presto e semplificare una burocrazia che rischia di compromettere il Paese-ha aggiunto Dario Nardella- A Genova, il sindaco è stato nominato commissario per la ricostruzione del ponte, opera che poi è stata realizzata" in tempi rapidi. Sulla ristrutturazione dello stadio 'Franchi' Nardella ha spiegato come creda che il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso "sia entrato nella mentalità dei fiorentini che amano questo impianto, e non vogliono demolirlo, ma" magari "vederlo rinnovato. Credo che si possa e si debba trovare la sintesi tra esigenza di rendere il 'Franchi' uno stadio moderno e dall'altro lato mantenere tutto il significato e la forza simbolica che ha sempre avuto". Lo riporta l'Italpress.