NARDELLA, Recovery fund per restyling del Franchi

"Noi abbiamo chiesto per il Recovery Fund investimenti sui trasporti pubblici che servono prima di tutto ai cittadini e poi anche ai turisti, non dimentichiamolo, ma anche per il turismo legato allo sport. Noi stiamo lanciando un progetto di ristrutturazione dello stadio 'Franchi' e vorremmo realizzare nello stadio di calcio della Fiorentina il Museo della Fiorentina ma anche il museo del Calcio in costume". Lo ha detto ai microfoni di 'Tgcom 24' il sindaco di Firenze Dario Nardella. "Sarebbe bello avere un museo sulla storia del calcio perché turismo e sport sono un connubio straordinario - ha aggiunto Nardella - ed il Recovery Fund potrebbe essere di grande aiuto".