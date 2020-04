NARDELLA, Pezzella degno di DA13. Sullo stadio...

Queste le parole del sindaco di Firenze Dario Nardella, che ha fatto il punto sui temi di attualità del capoluogo parlando anche di Pezzella e di stadi: “Il progetto di aprire i parchi in modo controllato ai bambini e alla famiglie è stato molto apprezzato dal Ministro Bonetti e potrebbe essere preso a modello anche per tutta Italia. L’idea nasce a Firenze è potrebbe essere messo in vigore dal prossimo 4 maggio. L’aumento dei contagi in Germania? E’ successa la stessa cosa a Singapore ma in Italia la situazione è diversa grazie alla sanità e alla ricerca. Si deve far ricorso alla tecnologia, alla famosa App usata in Corea del Sud che serve a tracciare la presenza del virus. Così possiamo favorire una riapertura graduale senza un rischio di contagio. Pezzella e le donazioni dei pacchi alimentari? German mi ricorda molto quello che diceva Gino Bartali: fosse dipeso da lui, nessuno avrebbe saputo nulla. Lo ringrazio, Pezzella ha dimostrato una grande personalità, mi ricorda molto Astori in quanto a generosità: ha grandi valori e sensibilità, grazie a nome di Firenze. La legge sugli stadi? Sono d’accordo con Commisso: visto che questa emergenza è uno spartiacque devono cambiare molte regole a cominciare dalla semplificazione della burocrazia, sugli impianti sportivi storici serve una procedura più semplice ed efficace per adattarli. Abbiamo lavorato sullo stadio nuovo perché sapevamo dei limiti per ristrutturare gli stadi vecchi ma se cambia qualcosa”.