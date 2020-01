NARDELLA, Organizzeremo una giornata per Parigi

Il sindaco di Dario Nardella ha voluto ricordare così Narciso Parigi: "Stamattina Firenze si è alzata con una notizia carica di dolore. Se ne è andato Narciso Parigi, un uomo gentile, alto e possente come la sua voce: straordinaria. Ha portato la canzone fiorentina e italiana in tutto il mondo, dagli Stati Uniti all'Europa. Per noi Narciso Parigi è l'inno della Fiorentina, il labaro viola, ma è molto di più. È un uomo che amava visceralmente la sua città, che l'ha sempre amato. Lo ricorderemo per sempre. A tutti i suoi cari va l'abbraccio mio e di tutta la famiglia di Firenze. Allestiremo a Palazzo Vecchio la camera ardente per ricordarlo e salutarlo in attesa del funerale. Ma c'è di più: vogliamo organizzare ad un mese dalla sua scomparsa una giornata in suo onore, dedicata alla sua musica e al suo sorriso. Inviteremo artistida tutta Italia e da tutto il mondo, così che la sua voce possa sempre restare nei nostri cuori. Addio Narciso".