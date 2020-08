NARDELLA, Almeno un emendamento andrà in porto

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato così del tema stadio: "Sono sette anni che lavoro a questo tema. Due settimane da abbiamo fatto la delibera per la riqualificazione di Campo di Marte. E adesso sto lavorando con il Ministero dei trasporti per la tramvia allo stadio e al tempo stesso sto parlando con Ferrovie per il parcheggio che vogliamo realizzare sempre in zona stadio. Mi auguravo che il Parlamento andasse in unica direzione sul tema degli emendamenti. Non è stato così, ma sono certo che uno o più di questi emendamenti andrà in porto. Ormai è questione di giorni".