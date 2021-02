NAPOLI, Vittoria amara sul Granada: 2-1 e addio EL

Non riesce l'impresa al Napoli, che dopo il ko per 2-0 nell'andata dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Granada non va oltre il 2-1 con gli spagnoli nel match di ritorno al Maradona e dunque deve abbandonare anzitempo la competizione. In virtù della differenza reti, nonostante la vittoria di stasera, la squadra di Gattuso è stata infatti eliminata. A far la differenza questa sera la rete segnata al 25' da Montoro che ha rimesso in pari la sfida con gli azzurri dopo il momentaneo vangaggio del Napoli con Zielinski dopo appena 3'. Inutile il gol del nuovo vantaggio di Fabian Ruiz al 59', che ha solo reso meno amara la notte per il club campano. Agli ottavi di Europa League, dunque, va il Granada.