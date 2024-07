N. PIEROZZI, Tutto confermato: domani visite e tournée

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come anticipato da Firenzeviola in mattinata oggi doveva essere la giornata che avrebbe sbloccato la situazione di Niccolò Pierozzi al Palermo. E in effetti così è stato. Come conferma TMW, pronte per l'ormai ex terzino viola le viste mediche di rito nella mattinata di domani e poi il trasferimento in Inghilterra dove si trova la formazione allenata da Alessio Dionisi per una serie di amichevoli.

Dopo il gemello Edoardo, ufficiale in prestito al Taranto, anche Niccolò lascia dunque la Fiorentina ma per lui si tratta di un addio definitivo, sulla base di 1,5 milioni.