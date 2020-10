N. AMORUSO, Chiesa? Con il Crotone esordio top

Intervistato da Radio Bianconera, l’ex attaccante Nicola Amoruso ha analizzato quello che potrebbe essere il possibile esordio di Chiesa con la maglia della Juve già nel prossimo turno di campionato: “Credo non ci sia partita migliore per farlo esordire, visto che i bianconeri giocheranno in casa contro il Crotone: Federico è un giocatore che a me con la Nazionale non è sembrato così appannato, gol sbagliato a parte. È giovane, è un giocatore che può solo crescere. Le qualità non mancano e sono convinto che potremo già vederlo titolare subito. A me piace, non ha paura, ti punta, testa già e i primi passi sono micidiali. Credo che sarà importante in zona gol, è una sfida che nasconde le sue insidie, la Juventus sarà rimaneggiata, ma ha una squadra più che competitiva per far fronte all’emergenza. Penso sia il momento giusto per lanciare Chiesa”.