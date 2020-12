MUGHINI, La Penna arbitro da 4 soldi. Viola mediocri

"Con questa brutta sconfitta per 3-0 contro una squadra di media classifica, un'ottima Fiorentina che ha giocato la sua miglior partita dell'anno, la Juventus esce dal giro delle candidate allo scudetto". Questo il commento di Giampiero Mughini, giornalista tifoso della Juventus a Dagospia, un po' sconsolato dall'andamento del match critica duramente La Penna definendolo così: "Un arbitro da quattro soldi che non concede due rigoretti alla Juve che ci sta provando a pattare la partita. Cose che succedono in un match di calcio un giorno sì e l’altro pure, e non c’è da parlarne per più di trenta secondi e laddove del famoso gol di Turone i romanisti sproloquiano da oltre trent’anni. Niente di tutto questo". Chiosa finale invece per la debacle bianconera: "Il calcio è bello e imprevedibile, non devo aggiungere altro. Addio, caro decimo scudetto".