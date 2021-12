MPASINKATU, Ikoné è pronto: a 15 milioni affare

L'esperto di mercato Malu Mpasinkatu ha parlato di Ikoné e la possibilità che venga alla Fiorentina: "E' un giocatore moderno, un esterno d'attacco mancino, veloce, tecnico, bravo nell'1 contro 1 e sui calci piazzati, ha tutte le caratteristiche per fare bene nella Fiorentina e nel campionato italiano. I giocatori francesi sono protagonisti in tutti i campionati, Ikone è un classe 98 e in Francia li fanno esordire presto, lui è scuola PSG e non più una promessa ma è pronto. Pochi gol? Non li ha nelle corde, per caratteristiche, crea spazi con i suoi strappi per far fare gol ai compagni, magari può migliorare. 15 mln giusti? Mi sembrano pochi, anche se ha scadenza al 2023, perché mi sembra sia valutato 25 mln e il Lille è bottega cara, preso a quel prezzo è un gran colpo. Si dice che è attenzionato dalla Fiorentina ma anche da club inglesi e loro hanno più soldi"