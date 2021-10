MOURINHO, A Trigoria col drone: "Anche questo è lavoro"

(ANSA) - ROMA, 12 OTT - La Roma ha ripreso ieri ad allenarsi in vista della sfida di domenica con la Juventus ma le sedute a Trigoria sono sempre più hi-tech. Dopo la richiesta dello Special One di un maxi schermo sul campo del Fulvio Bernardini, oggi il portoghese, attraverso i suoi canali social, ha mostrato anche il drone che riprende gli allenamenti. "E' calcio, è allenamento, è lavoro: non ci stiamo divertendo", ha scritto Mourinho su Instagram a commento del video che lo ritrae con un collaboratore mentre prepara il drone. Nessun dettaglio verrà tralasciato in vista della ripresa del campionato e già oggi a Trigoria si sono rivisti alcuni Nazionali come Cristante, Pellegrini e Veretout. Ancora lavoro individuale, invece, per Smalling. (ANSA).