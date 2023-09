MOURINHO, A Budapest non abbiamo perso la finale

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 20 SET - "Io lo continuerò a dire fino alla fine della mia carriera e anche dopo che la finale di Budapest non l'abbiamo persa. Lo farò ogni volta che me ne parleranno". Così José Mourinho alla vigilia dell'esordio in Europa League a chi gli chiede come si riparte nella competizione dopo una finale persa. "Oggi però si riparte da zero e l'obiettivo intanto è qualificarsi per la prossima fase - ha aggiunto -. Lo scorso anno iniziammo con una sconfitta e questo ci creò complicazioni, dovendo giocare poi il playoff. Se possiamo vincere il girone ovviamente sarebbe importante".

A chi gli chiede se Lukaku e Belotti giocheranno insieme non risponde, mentre annuncia la difesa titolare che sarà formata da "Mancini, Llorente e N'Dicka con il nostro quarto centrale che sarà Celik non avendo Smalling". Sulla sua squalifica ha poi concluso: "Ovviamente è un problema perché non potrò comunicare con la squadra. Ma io mi metterò dove deciderà lo Sheriff, guarderò da lì. Io mi fido della squadra e questo secondo me porterà al successo". (ANSA).