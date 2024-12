MOTTA (DAZN), Era la gara perfetta. Non possiamo permetterci queste cose

FirenzeViola.it

In diretta su Dazn dopo il pareggio contro la Fiorentina, il tecnico della Juventus Thiago Motta ha parlato così: "Mi concentrerei più sul fare il terzo gol, oggi era la partita perfetta per farlo. Se non lo fai, lasci in vita l'avversario e con una mezza occasione può pareggiare".

Differenza di mentalità rispetto all'avvio di stagione?

"Prima del primo gol, siamo stati in campo in un grande momento mentre dopo abbiamo abbassato il nostro livello. Nel secondo tempo abbiamo provato a continuare ad attaccare, oggi era la partita perfetta per chiudere col terzo gol e poi si poteva gestire come fatto col City".

La nota più stonata è come è arrivato il primo gol subito?

"Sono d'accordo, abbiamo commesso una situazione che non possiamo permetterci. Sono cose che non possono ripetersi, per il nostro livello".

Imbattuto per 18 partite, come fece Antonio Conte: cosa ha imparato dall'essere allenatore della Juve?

"Si migliora tutti i giorni, pensando soprattutto a come migliorare la squadra affrontando gli avversari con la consapevolezza della nostra forza e di quella degli altri. Pensiamo alla Supercoppa, migliorando alcuni aspetti e dando continuità a quelli fatti bene".

Pensate ancora allo scudetto?

"Continuiamo a pensare alla prossima partita, come da inizio stagione. Ora pensiamo al Milan e alla Supercoppa".