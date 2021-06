MORALES, Nico Gonzalez può giocare dietro Vlahovic

Massimo Morales, allenatore ed esperto di calcio tedesco, a TMW ha parlato anche di Nico Gonzalez che passerà dallo Stoccarda alla Fiorentina. "E' una seconda punta che può fare anche l'esterno. E' mancino, poi in Germania si gioca in modo meno disciplinato tatticamente. A volte è stato utilizzato a destra per convergere col sinistro: ha propensione a fare assist, sa portare palla in contropiede e concludere. E' un buon giocatore, ha fatto un buon campionato. Bisogna poi vedere chi viene ad allenare, Gattuso magari lo faceva giocare alla Insigne ma sul lato destro. Con un altro tecnico è tutto da vedere. Può giocare anche dietro Vlahovic e sfruttare gli spazi".

Vale 27 milioni?

"Al mercato di oggi è difficile dirlo, i prezzi forse sono un po' gonfiati".