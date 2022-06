MORALES, Grillitsch ricorda Buchwald ed Effenberg

Massimo Morales, grande esperto di calcio internazionale, ha parlato a Tuttomercatoweb.com di alcuni obiettivi delle squadre italiane. Tra questi si è soffermato anche su uno dei principali obiettivi della Fiorentina, ovvero Florian Grillitsch. Queste le sue dichiarazioni:

Può essere considerato il sostituto di Torreira? "Non è un sostituto soprattutto per la statura, lui è molto alto mentre Torreira è basso. Però la posizione è la stessa, quella di un centrale davanti alla difesa. È un giocatore che ho seguito tanto quando era molto giovane, nel Werder Brema, e mi aveva molto impressionato, anche se non ha rispettato in pieno le aspettative che aveva all'epoca. Però anche lui è giovane e adesso nella nazionale di Rangnick avrà sicuramente un ruolo centrale a centrocampo. Sicuramente è un giocatore importante che io vedo molto bene in una squadra come la Fiorentina".

Tra i suoi limiti si sottolinea che non segna molto: "Ma nella posizione dalla quale parte non può segnare molto. Anche se io nel Werder l'ho visto giocare anche in posizione più avanzata, come mezzala, e poiché dotato di buona tecnica si disimpegnava bene, dunque dipende da dove Italiano vorrà collocarlo".

Tra i giocatori italiani a chi lo paragona? "Difficile, non c'è un giocatore italiano con quelle caratteristiche. È il tipico centrale di centrocampo tedesco".

Allora a quale tedesco si può paragonare? "Direi a Guido Buchwald, anche se Grillitsch ha un po' di qualità in più, però la posizione è quella che aveva Buchwald nella Germania campione del mondo nel '90".

In tempi un po' più moderni? "Abbiamo avuto Effenberg, anche se è stato più mezzala, ma più o meno quel tipo di giocatore. Speriamo ricalchi le orme di questi grandi giocatori".