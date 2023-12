MONZA, Un gol di Dany Mota regala la vittoria col Genoa

FirenzeViola.it

Una rete di Dany Mota nei minuti finali regala al Monza il successo interno contro il Genoa. L'attaccante portoghese avvia l'azione appoggiandosi su Colpani che serve in sovrapposizione Pedro Pereira, cross basso per la girata vincente del numero 47 che porta 3 punti alla squadra di Palladino, ora a 21 punti in classifica. Rimane fermo a quota 15 il Grifone.