MONZA, Galliani pensa già al dopo-Colpani: il punto

Anche se le ultime ore non hanno portato di fatto grosse novità in chiave Colpani-Fiorentina, il Monza cerca di tutelarsi vista la probabile cessione del suo pezzo da novanta. Lo riporta Tuttosport, secondo cui infatti nella serata di ieri l'amministratore delegato del club brianzolo Adriano Galliani ha incontrato di nuovo l'agente Beppe Riso, che tra i suoi assistiti ha due obiettivi prioritari del Monza quali Daniel Maldini (in foto, che con i biancorossi ha giocato in prestito negli ultimi mesi della stagione scorsa). Potrebbe essere lui il post-Colpani, mentre Galliani punta anche a un altro ritorno.

Nell'incontro di ieri, scrive Tuttosport, si è parlato anche di Stefano Sensi (già in squadra nell'annata 2022/23, in prestito), rimasto svincolato dallo scorso 30 giugno al termine del suo precedente contratto con l'Inter. Quest'ultimo sembrava più vicino al Como, ma negli ultimi giorni il Monza pare aver dato la giusta accelerata.