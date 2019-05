MONTELLA (RADIO RAI), Sta mancando tranquillità

Dopo la sconfitta rimediata in casa del Parma, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella è intervenuto ai microfoni di Radio Rai 1: "La paura non ti porta da nessuna parte, bisogna concentrarci di più di quanto abbiamo fatto oggi e mettere la voglia anche domenica, forse anche di più. E' difficile commentare questa gara, la squadra ha creato tantissimo e non è stata brava a concretizzare ancora una volta. Cosa la fa innervosire? Il metodo di giudizio unilaterale sulle piccole cose, chi ha giocato a calcio lo sa, alcuni falli a limite dell'aria non sono stati visti e non è accettabile. Un appello ai giocatori e alla città? Col Genoa sarà fondamentale, credo che la città sarà con noi. Anche oggi la squadra ha creato 5-6 occasioni, la mancanza di tranquillità è da migliorare non il livello dei giocatori, la mancanza di tranquillità sta incidendo".