MOLINA, Juve in vantaggio sui viola per l'argentino

Nahuel Molina è uno degli esterni più richiesti della Serie A: dopo una stagione super con l'Udinese, il terzino argentino ha attirato gli occhi di tante squadre, tra cui anche la Fiorentina. Adesso nella corsa per Molina è però la Juventus che sembra in vantaggio: è l'argentino il profilo scelto dai bianconeri per la fascia del presente e del futuro e nelle prossime settimane la trattativa andrà avanti. Un assist per Cherubini è arrivato dall'Atletico Madrid, scrive il Corriere dello Sport, visto che i Colchoneros sembrano essersi sfilati dalla trattativa. Rimane la concorrenza di Arsenal e Barcellona che si stanno muovendo, ma l'Udinese considera la Juventus un interlocutore privilegiato.

L'ultimo scoglio è il prezzo, visto che da Torino non vorrebbero spendere i 30 milioni richiesti, ma puntano a non andare oltre un investimento da 20-25 milioni di euro. Per abbassare la parte cash, nella trattativa potrebbe entrare anche uno dei tanti giovani in uscita: da Dragusin a Nicolussi Caviglia fino ad Akè e Da Graca.