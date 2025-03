Moggi sulla Juventus: "Adesso Motta non è da esonerare. Spero faccia risultato a Firenze"

L'ex dg bianconero Luciano Moggi, intervistato da TuttoJuve.com ha provato a commentare l'umiliazione casalinga patita dalla squadra di Thiago Motta contro l'Atalanta nella serata di ieri: "Di che dobbiamo parlare? Lasciamo stare. Speriamo solo che a Firenze possano fare risultato", ha detto l'ex dirigente bianconero dopo lo 0-4 che ha azzerato le possibilità di Scudetto per i bianconeri.

Poi ha detto: "Adesso Motta non è da esonerare, lo si poteva allontanare dopo la disfatta di Eindhoven in Champions League. Il PSV ha preso 7 gol in casa dall'Arsenal, mentre noi siamo stati eliminati. Questo fa capire la forza della Juve. Ci sono anche delle discrepanze a livello comunicativo: Locatelli dichiara di aver sbagliato tutto, poi arriva l'allenatore e dice che rifarebbe tutto. E' lì che lo avrei mandato a casa a fare quello che gli pare".