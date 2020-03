MOGGI, Calciopoli fu Falsopoli. La telefonata con DDV..

L’ex amministratore delegato della Juventus Luciano Moggi, a SportItalia è tornato a parlare delle vicende di Calciopoli parlando anche dei contatti con la Fiorentina: “Più che di Calciopoli parlerei di Falsopoli, perché ci sono state delle intercettazioni tagliate a metà in base a ciò che conveniva. Un esempio: si gioca Fiorentina-Milan, i viola in lotta per non retrocedere e i rossoneri a giocarsi lo scudetto con noi. Era una gara importante ed era normale il fatto che noi preferissimo un risultato positivo dei viola. Mi telefonò Diego Della Valle perché l’arbitro De Santis aveva fatto delle cose brutte in campo ed effettivamente aveva sorvolato su tanti falli. Diego mi disse che volevano far retrocedere la Fiorentina e gli risposi di star tranquillo e di non fare dichiarazioni. Pensiamo a salvare la Fiorentina, gli dissi. Ma quel pensiamo poi è stato poi strumentalizzato. Gli dissi anche che lui doveva pensare ai viola e io a vincere lo scudetto con la Juventus ma questo non c’era".