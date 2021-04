MIRROR, Mayorga chiede 64 milioni a C. Ronaldo

Il Mirror torna sulla questione Kathryn Mayorga, la donna che ha accusato Cristiano Ronaldo di violenze nel 2009. Per il tabloid la richiesta della Mayorga è di 64 milioni di euro per risarcimento a dolore e sofferenza causati. I documenti emersi rivelerebbero infatti la cifra che l'ex modella sta chiedendo dopo l'accusa di violenza sessuale datata 2009 in un albergo di Las Vegas.