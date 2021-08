MIRABELLI, Viola confermi Vlahovic e prenda i top

Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, è intervenuto in diretta ai microfoni di TMW Radio, nel corso della trasmissione Stadio Aperto. Ecco le sue riflessioni a proposito di Vlahovic e, in generale, dell'attualità viola.

Se oggi fosse l'agente di Vlahovic cosa gli consiglierebbe? "E' dura. Quando loro fanno un incontro con la società vorranno capire anche che ambizione ha la Fiorentina. Vlahovic è un giocatore giovane, avrà tutto il tempo davanti a sé e deve pensarci bene prima di andare via. Qualcuno a Firenze lo voleva dare in prestito ad inizio della scorsa stagione, ma io ho sempre detto: 'Vlahovic in prestito? L'attaccante lo avete, di proprietà...'. Ci si chiedeva se i viola avessero fatto bene a trattenerlo o meno. La Fiorentina farà molto bene a rinnovargli il contratto, poi dovranno cambiare passo: se vuoi essere una grande devi trattenere Vlahovic e prendere giocatori di livello per non essere la squadra che si salva solamente. Non penso che la piazza di Firenze sia contenta di arrivare ogni anno a salvarsi. Ha tutti i numeri e la tradizione, un presidente che vuole investire... Ci sono tutte le condizioni per fare bene. Speriamo tra qualche stagione di poter parlare di una Fiorentina che ha confermato Vlahovic ed ha preso anche molti altri campioni".



Quale sarà l'allenatore della prossima Serie A che si meriterà più attenzioni? "Io sono innamorato degli allenatori italiani. Tante squadre hanno tecnici bravi ed uno emergente è Italiano che, se riesce a lavorare nel contesto giusto, si esprime veramente veramente bene. Quello che ha fatto con lo Spezia, non solo nell'anno in Serie A, ma anche in Serie B, è sotto gli occhi di tutti".