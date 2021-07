MIRABELLI, Gattuso? Non è corretto che ne parli

Il direttore sportivo, Massimiliano Mirabelli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW sul divorzio tra Gennaro Gattuso e la Fiorentina: "Sono problemi che conoscono i diretti interessati. Non è corretto parlarne. Accuse di discriminazioni? Chi conosce Gattuso sa che non è né omofobo e nè sessista. Non rispecchia la realtà. Procuratori? La colpa non è dei procuratori ma delle società che hanno sempre il pallino in mano e danno troppo spazio. Gli agenti devono fare bene il loro lavoro, altrimenti basta guardare i numeri che ci dicono che così il calcio scoppia. Bisogna fare le cose in modo giusto".