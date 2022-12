MILAN, Maignan ancora out. I rossoneri pensano a Cragno

Lo stop prolungato di Mike Maignan (che ancora non ha recuperato dal problema al polpaccio) sta avendo conseguenze di un certo rilievo in casa Milan, tant'è che i rossoneri stanno pensando di intervenire sul mercato a Gennaio. Se il Diavolo non riuscisse ad anticipare l'arrivo di Marco Sportiello, che comunque sarà rossonero a partire da luglio, un'altra via percorribile potrebbe essere quella che porta ad Alessio Cragno. Questo quanto riporta a Firenzeviola.it.