MILAN, Bennacer salterà anche i viola. Cosa succede ora

Le notizie di giornata in casa Milan non sorridono a Paulo Fonseca che dovrà fare a meno a lungo di Ismael Bennacer. Il centrocampista ha riportato una lesione severa del muscolo gemello mediale del polpaccio destro. Dunque, la prossima settimana il centrocampista, infortunatosi in allenamento con l'Algeria, verrà rivalutato dallo staff medico rossonero e con la società deciderà se optare per una terapia conservativa o se invece procedere subito con un'operazione.

Si va verso la conferma del periodo di stop che è stimato in almeno tre mesi (ma potrebbero essere anche quattro), come da prima diagnosi dello staff della nazionale algerina. Di conseguenza, per rivedere in campo Bennacer al pieno della condizione tra guarigione clinica e ritorno in forma, si dovrà attendere almeno il mese di gennaio: non ci sarà neanche il 6 ottobre per la sfida contro la Fiorentina. Una tegola non da poco per Fonseca, che adesso dovrà anche ridisegnare le alternanze in mezzo al campo. No al mercato degli svincolati, ma avanti con Kevin Zeroli e Silvano Vos, i due profili di Milan Futuro che dovrebbero essere "promossi" in prima squadra.