MERCATO, Viola 10° in A per acquisti negli ultimi 10 anni

Da due giorni è iniziata ufficialmente la sessione estiva di calciomercato 2024. Il portale Transfermarkt.it ha colto l'occasione per stilare la classifica dei club di Serie A che negli ultimi 10 anni hanno chiuso più operazioni in entrata. In questa speciale graduatoria la Fiorentina si trova al decimo posto, alla pari del Cagliari, con 167 acquisti. La spesa totale differente in questo caso rispetto a quella del club sardo è di circa 453 milioni di Euro. Podio che non è composto, come si potrebbe pensare da tre big, anzi in cima alla classifica c'è il Genoa, con 265 colpi in entrata e 336 milioni spesi. Secondo gradino per il Parma che negli ultimi 10 anni ha portato in Emilia 245 giocatori spendendo in tutto circa 231 milioni di Euro. Infine terzo posto per il Verona(243 acquisti e 176 milioni di Euro spesi).

Il portale ha stilato poi anche la classifica delle squadre con il maggior numero di cessioni nello stesso arco di tempo. In questo caso i viola si trovano invece all'ottavo posto con 376 giocatori venduti per un totale di 535 milioni di Euro intascati. Prima l'Atalanta(644 giocatori ceduti e 726 milioni incassati), secondo il Parma(635 calciatori lasciati partire per 67 milioni di guadagno) e terzo il Genoa(513 cessioni e 463 milioni di Euro incassati).