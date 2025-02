Mercato invernale ancora aperto: in Russia si chiude il 20 febbraio. Ecco il quadro

Chiude stasera il calcio mercato in Serbia e Ungheria ma la sessione resta aperta in tanti altri paesi dove ad esempio l'Italia può cedere giocatori. In Russia ad esempio c'è tempo fino al 20 febbraio. Data entro la quale ad esempio il Torino poteva e potrebbe ancora cedere Ilic allo Spartak Mosca se non fosse per le perplessità di Dejan Stankovic e le difficoltà nelle negoziazioni con il presidente del Torino, Urbano Cairo, che invece hanno portato alla rottura definitiva. Ma il mercato resta aperto anche in altre destinazioni che non sembrano invece interessare la Fiorentina che non ha intenzione di cedere giocatori a titolo definitivo visto che prestiti all'estero non può più farne.

Ungheria: chiude il 14 febbraio

Serbia: chiude il 14 febbraio

Slovenia: chiude il 15 febbraio

Svizzera: chiude il 17 febbraio

Croazia: chiude il 17 febbraio

Cina: chiude il 18 febbraio

Russia: chiude il 20 febbraio

Slovacchia: chiude il 21 febbraio

Polonia: chiude il 22 febbraio

Repubblica Ceca: chiude il 22 febbraio

Uruguay: chiude il 25 febbraio

Brasile: chiude il 28 febbraio

Giappone: chiude il 26 marzo

Corea del Sud: chiude il 27 marzo

Canada: chiude il 23 aprile

Stati Uniti: chiude il 23 aprile