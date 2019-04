MERCATO DS, Quale nome per la Fiorentina?

E' cominciato il calciomercato? Quel che è sicuro è che il prossimo sarà un calciomercato entusiasmante. Perché, in un intricato giro di assunzioni e licenziamenti, di contratti in scadenza e nuovi cicli da lanciare, il mercato parte con delle piccole rivoluzioni tra i DS, prima ancora che nelle rose. Non solo Corvino, in Italia aspettano conferme anche Sabatini, Capozucca, Oriali e molti altri. Per la Fiorentina quale sia il nome su cui puntare ancora non è chiaro. Quel che è sicuro è che ai Della Valle, proprio in questi giorni, è stato chiesto di fare chiarezza sull'argomento e staranno riflettendo sul da farsi. Le notizie parlano di un Corvino in scadenza che sarebbe tentato di provare nuove esperienze, e le sirene dell'Inter sono probabilmente tra le prime scelte. Anche Capozucca del Genoa è in lizza per arrivare in neroazzurro, ma l'opzione Fiorentina rimarebbe valida in caso di partenza del ds di Vernole. L'ultimo nome è quello di Sabatini, ds della Roma, ormai scaricato da Baldini. L'arrivo di Sabatini alla Fiorentina ricomporrebbe una bella coppia di uomini di calcio insieme a Delio Rossi che hanno sempre fatto molto bene insieme. Alla Roma non sarebbero andati giù gli acquisti sbagliati di Kjaer e José Angel che non rendono quanto promesso. Mentre la scommessa vinta di Osvaldo sarebbe stata giudicata comunque troppo onerosa. Vediamo se Sabatini potrà essere l'uomo giusto per i Della Valle, alla ricerca di uomini d'azienda che facciano prima di tutto quadrare i conti.