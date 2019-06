MERCATO, Castrovilli può portare a De Paul. Altri...

Sul Corriere dello Sport - Stadio spazio anche al calciomercato. Tra le conferme in vista del prossimo anno ci sono Milenkovic e Pezzella. Con l'addio di Veretout, invece, a centrocampo si lavora su Bennacer ma anche Mandragora e Biglia (per quest'ultimo servirebbe uno svincolo anticipato o un prezzo da saldi, anche sull'ingaggio). Da tenere d'occhio la pista Vergani, mentre a Udine puntano con forza su Castrovilli che potrebbe pertanto essere la pedina di scambio per arrivare a De Paul. Tra le uscite previste, ci sono quelle di Saponara - verso la SPAL - e Laurini - in direzione Parma -.