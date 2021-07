MERCATO, Boulaye Dia vicino al Villarreal per 15 mln

Accostato anche a club italiani come Napoli e Fiorentina, Boulaye Dia lascerà sì lo Stade de Reims, ma probabilmente per la Liga. Secondo indiscrezioni, l'attaccante senegalese è molto vicino al Villarreal per una cifra vicina ai 15 milioni di euro. Reduce da una stagione da 14 gol in 36 partite, non c'è l'Italia nel futuro di Dia.