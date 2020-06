MEINI, Franchi unica soluzione fast possibile per ora

Sara Meini, giornalista RAI e terza radiocronista donna in assoluto di Tutto Il Calcio Minuto per Minuto, è intervenuta a 30esimo minuto su Toscana TV. Questo ciò che ha detto: "Sono dell'idea che la Fiorentina debba partire nel modo giusto. La partita con il Brescia non può essere sbagliata dai viola. Iachini? Sarei in difficoltà anche io, ma darei le chiavi dell'attacco a Ribery giocando con Chiesa e Vlahovic davanti. Stadio? Il discorso è ampio. L'unica cosa fast che si potrebbe fare è la ristrutturazione del Franchi: se c'è di mezzo la Sovrintentendenza Commisso non metterà un euro, se invece la Sovrintendenza non ci metterà più bocca e permetterà di buttare giù le due curve allora c'è già un progetto pronto da ottobre. Campi? Fossi è il vincitore anche se Nardella si è messo da solo spalle al muro. Lui è stato bravo ad offrire il terreno e a stare in silenzio".