MEDIACOM, Salgono i ricavi da sponsor: le cifre

I ricavi della ACF Fiorentina dal main sponsor Mediacom aumentano dai 10 milioni di euro, inizialmente previsti, a 25 milioni per stagione sportiva. Nell'intervista al Presidente Rocco Commisso pubblicata oggi sulla Gazzetta si legge che “Mediacom nei primi due anni – spiega Commisso - verserà 50 milioni di sponsorizzazione alla Fiorentina”. Una affermazione diversa rispetto a quanto afferma il bilancio di esercizio chiuso il 31-12-2019, dove si riporta che il Club viola “ha stipulato un contratto attivo di cessione di diritti promo-pubblicitari con la società Mediacom […] per la stagione sportiva 2019/20 per un corrispettivo annuo di € 10.000.000”.

Da dove arrivano i 15 milioni di differenza? La questione è presto spiegata. Dopo la chiusura dell'esercizio al 31-12-2019, ma col campionato ancora in corso, da parte della proprietà è stato deciso di aumentare il corrispettivo a 25 milioni di euro per stagione sportiva. Mediacom è un'azienda di proprietà di Commisso, pertanto, come nel caso del Sassuolo e l'azienda Mapei della famiglia Squinzi) si tratta di sponsorizzazione con risorse proprie.

Un'iniezione di ricavi che negli esercizi riclassificati per stagione sportiva e non per anno solare (in ottica fair play finanziario), consentiranno di ridurre le perdite pregresse (stagione 2019-20) e le eventuali future (2020-21).