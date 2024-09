MEDIACOM, Aria di cambiamenti: Mark Stephan va in pensione

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Come comunicato sul sito ufficiale della Mediacom, Mark Stephan (anche amministratore delegato della Fiorentina) va in pensione e Jack Griffin assumerà il titolo di Chief Financial Officer dal 15 ottobre 2024.

Questa la nota del CEO di Mediacom e Presidente della Fiorentina Rocco Commisso: "Mark è stato il mio primo dipendente nel 1996 ed è uno dei CFO più importanti nell'industria via cavo. Jack è stato fortunato ad aver fatto l'apprendistato con Mark".