MAYORAL, Può partire titolare domani con lo Spezia

Contro lo Spezia saranno ancora tanti gli assenti per Mourinho che non avrà Mancini e Zaniolo per squalifica, mentre restano ai box El Shaarawy, Pellegrini, Spinazzola e Felix. Per il modulo, invece, non sembrano esserci dubbi con il 3-5-2 e il ritorno di Rui Patrício in porta e linea a tre con Kumbulla, Smalling e Ibanez. A centrocampo conferme sugli esterni per Karsdorp e Vina. In mezzo, invece, spazio a Cristante con Veretout e Mkhitaryan ai lati. In attacco scala posizioni Mayoral dopo la buona prestazione di Sofia: come confermato dallo stesso allenatore in conferenza, potrebbe essere lo spagnolo a cominciare dall’inizio al posto di Shomurodov. L’altro posto assegnato ad Abraham.