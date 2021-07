MAXI LOPEZ, Si ritira: "Un viaggio bellissimo"

L'attaccante argentino Maxi Lopez, svincolato a giugno dalla Sanbenedettese, ha deciso di ritirarsi dal calcio e lo annuncia via social: "Grazie a tutti per avermi aiutato a realizzare il mio sogno. E' stato un viaggio bellissimo" scrive su Twitter il giocatore.

Gracias a todos por ayudarme a cumplir mi sueño. Fue un viaje hermoso…



Thank you all for helping me fulfill my dream. It was a beautiful journey!!! pic.twitter.com/MqTUcZZG5u