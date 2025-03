Ufficiale Mattia Destro torna in pista: l'ex attaccante della Roma firma con la Reggiana

Mattia Destro torna in pista, firmando con la maglia della Reggiana. L'ex attaccante di Roma e Milan era infatti fermo dalla fine della scorsa stagione, quando si era separato dall’Empoli dopo due stagioni, non particolarmente fruttuose. Oggi è arrivata l'ufficialità dell'accordo col club emiliano, come riporta la nota in questione:

"Mattia Destro è un nuovo calciatore della Reggiana. L’attaccante, classe 1991, con oltre 300 presenze e 100 reti all’attivo tra Serie A e Nazionale italiana, ha siglato un accordo con il Club granata fino al 30 giugno 2025".