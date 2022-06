MASINI, Dal mercato mi aspetto ambizione. In porta...

Il noto cantante Marco Masini, tra l'altro grande tifoso della Fiorentina, ha parlato così per commentare le ultime vicende in casa viola: "Con il rinnovo d'Italiano possiamo star tranquilli. Abbiamo parlato molto di questa vicenda tirando fuori molti dubbi, non capendo perché non si arrivasse al rinnovo. Il mister ha dimostrato di poter cominciare un percorso importante. Dal mercato mi aspetto ambizione: spero che l'obiettivo sarà migliorare il piazzamento in campionato, anche se non sarà semplice. L'importante sarebbe migliorare la rosa. Sono usciti tanti nomi: Bajrami e Mandragora sono nomi che mi piacciono ma mi preoccupa un pò la questione portiere. Terracciano è un bel portiere, ci vorrebbe un bel giovane che un bel potenziale".