MARTORELLI, Gagliardini un colpo ma è dura

Il noto procuratore Giocondo Martorelli ha parlato del momento della Fiorentina alla luce del pareggio contro la Samp e a 10 giorni dalla fine del mercato di gennaio: "Il pari di domenica va stretto alla Fiorentina: i viola erano nel pieno dominio della partita finché hanno potuto giocare in 11 contro 11. Non ricordo momenti in cui la squadra di Pioli abbia subito la pressione degli avversari. Muriel è un grande acquisto, messo a segno con grande lungimiranza. Non si è presentato sovrappeso e questo era sintomo di quanto il giocatore ci tenesse a mostrare il proprio valore. Il mercato viola? Corvino sta cercando un giocatore in mezzo al campo, si capisce dai sondaggi per Rog e dal tentativo per Obiang. Gagliardini non convince i tifosi? Mi scappa da ridere: la Fiorentina non è una squadra capace di andare ad investire 25 milioni di euro sul mercato di gennaio. Portare Gagliardini a Firenze sarebbe un altro grande colpo. L’operazione comunque non è semplice, sarebbe un’impresa".