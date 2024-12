MARTINELLI, Il giovane viola si scalda per la Conference

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Mercoledì a Terracciano, domani sarà il turno di De Gea, e giovedì prossimo potrebbe essere quello di Tommaso Martinelli. Il giovane portiere classe 2006 sembra sempre più vicino al grande salto, con molti che già lo vedono pronto per il ruolo di dodicesimo alle spalle del campione spagnolo. Tuttavia, come sottolinea il Corriere dello Sport-Stadio, nonostante le prestazioni altalenanti, “San Pietro” Terracciano resta la riserva di De Gea e, al momento, appare deciso a rifiutare ogni offerta in arrivo per gennaio (su tutte quella del Cagliari).

Per Martinelli, quindi, il passaggio a vice portiere sembra rimandato a giugno, quando Terracciano dovrebbe lasciare. Nel frattempo, questa stagione rappresenta per lui un prezioso periodo di apprendistato, un “tirocinio” accanto a due colleghi di grande esperienza da cui imparare i segreti del mestiere. Particolarmente significativo è il legame con De Gea, descritto quasi come un rapporto padre-figlio: la stima dell’ex leggenda del Manchester United è un riconoscimento importante per un talento che molti considerano destinato a grandi traguardi.

Palladino aveva inizialmente previsto di far debuttare Martinelli in Coppa Italia, ma ha preferito proteggere il ragazzo in un momento delicato per il gruppo. Tuttavia, il suo esordio stagionale è solo rinviato: contro il LASK, in Europa, il diciottenne è pronto a vivere la sua prima grande opportunità.