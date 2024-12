MAROTTA, Viola squadra che si merita di stare lì in classifica

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Anche il presidente dell'Inter, Marotta, è intervenuto ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole sulla Fiorentina:

“Direi che l’avversario merita la classifica. Quando gioca in casa è molto determinato, abbiamo sempre sofferto quando abbiamo giocato qui. È una squadra che, rispetto agli ultimi anni, è più forte. Dobbiamo giocare con determinazione e motivazione”.

Le piace il modello Fiorentina, in termini di investimento, quello che ha fatto Commisso?

“Dico che, in realtà, il confronto tra due squadre fatte di competenza nei ruoli dirigenziali ma anche nell’organico, sia da parte nostra che da parte loro, evidenzia tanta libertà. Sia noi che loro ci è stata data la possibilità di costruire la rosa in modo da competere sia in campionato che in Champions”.