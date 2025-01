MARIO RUI, Non è stato facile firmare la risoluzione

FirenzeViola.it

Dopo la risoluzione del contratto col Napoli, Mario Rui ha scelto TMW per raccontare in esclusiva le sue prime sensazioni da calciatore svincolato e per ripercorrere cosa è avvenuto in questi sette anni e mezzo nel club partenopeo. Ecco un estratto dell'intervista integrale: "Sto bene. Ovviamente non è facile, non è stato semplice firmare l'accordo di risoluzione. Dopo sette anni e mezzo a Napoli non può essere facile: ormai era diventata casa mia. Casa nostra. Ma il calcio è anche questo, le cose da un giorno all'altro possono cambiare ed è importante che tutto sia finito nei tempi e nei modi giusti"

Da grande protagonista del Napoli dello Scudetto a calciatore fuori rosa nel giro di un anno.

"Difficile oggi dare una spiegazione. La scorsa stagione è stata oggettivamente molto complicata e poi è iniziato un nuovo progetto con Antonio Conte".

Cosa è accaduto col suo arrivo? Ti ha subito comunicato che eri fuori dal progetto?

"Sì, abbiamo parlato fin da subito. Siamo stati molto chiari l'uno con l'altro. Mi ha subito spiegato il suo progetto e poi siamo andati avanti secondo ciò che ci eravamo detti".